VRSA recebeu visita da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) visitou escolas do concelho de Vila Real de Santo António (VRSA).

O diretor-geral e a subdiretora-geral da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), João Gonçalves e Florbela Valente, respetivamente, visitaram, esta quinta-feira, os agrupamentos de escolas do concelho de Vila Real de Santo António.

A jornada de trabalho teve início no município de Vila Real de Santo António, onde os responsáveis máximos da DGEstE foram recebidos, no Salão Nobre, pelo presidente da Câmara Municipal, Álvaro Araújo, e membros do executivo.

Durante a reunião, o edil deu a conhecer as principais prioridades do executivo em matéria de educação e enumerou as intervenções que estão a decorrer nos estabelecimentos de ensino do concelho, nomeadamente na Escola EB 2,3 D. José I.

Da mesma forma, foram elencados os passos que estão a ser dados pela Câmara Municipal, no âmbito da transferência de competências na área da educação, nomeadamente em matéria de recursos humanos, logística e gestão da rede escolar.

«Queremos que a educação, a par da cultura, seja uma prioridade máxima no município de Vila Real de Santo António, pelo que estamos a adotar todas as medidas para tornar as nossas escolas em locais de excelência e de referência em termos de ensino e aprendizagem», afirmou Álvaro Araújo.

A sessão de trabalho integrou uma deslocação à sede do Agrupamento de Escolas D. José I, onde decorre a empreitada de reparação de diversas salas de aula e equipamentos.

Os sucessivos atrasos do empreiteiro na execução da obra de substituição da cobertura da Escola EB 2,3 D. José I deram origem a infiltrações que causaram graves prejuízos, obrigando a DGEstE a efetuar obras profundas no edifício.

A visita terminou na sede do Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António, onde decorreu uma reunião de trabalho.