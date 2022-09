VRSA deu as boas vindas a todos os professores do concelho

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) deu, esta terça-feira, as boas vindas aos professores das escolas do concelho.

A cerimónia foi realizada no Centro Cultural António Aleixo e contou com a presença da vereadora com o pelouro da educação, Conceição Pires, do diretor do Agrupamento de Escolas D. José I, Eduardo Cunha, e do subdiretor do Agrupamento de Escolas de VRSA, José Carlota.

A iniciativa reuniu perto de uma centena e meia de docentes, que ficaram a conhecer as dinâmicas educativas municipais, tendo igualmente contado com vários momentos culturais proporcionados pela Academia de Ballet Contemporâneo e pela Escola de Dança Splash, além de uma visita guiada ao Centro Histórico da cidade.

Durante a sessão, a vereadora da Câmara Municipal de VRSA com o pelouro da educação transmitiu a disponibilidade da autarquia para colaborar com as escolas, professores e alunos dentro das competências que lhe estão atribuídas, nomeadamente através da continuidade dos projetos de educação e juventude.

Conceição Pires destacou ainda a Oferta Educativa do município para todos os níveis de ensino, através da qual professores e alunos poderão usufruir de atividades temáticas estruturadas e enquadradas nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) e na Agenda 20/30, numa clara valorização curricular e formativa.

«Esta aposta orienta-se essencialmente para o desenvolvimento de uma cidadania ativa, responsável e realista, integrada nas abordagens curriculares, contribuindo para a formação integral do aluno e para os desafios das sociedades do século XXI», afirma Conceição Pires.

«Estou convicta de que estamos todos a postos para empreender os esforços que, em conjugação e colaboração, farão da escola e da sala de aula espaços de aprendizagem e de convívio interpessoal, favorecendo o desenvolvimento da identidade individual e coletiva», prosseguiu a edil.