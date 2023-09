Vila do Bispo protocoliza com a Teach For Portugal

O município de Vila do Bispo celebrou um protocolo de cooperação com a Teach For Portugal no dia 4 de setembro.

O município de Vila do Bispo celebrou um protocolo de cooperação com a Teach For Portugal, associação que visa implementar o Programa de Desenvolvimento de Liderança no Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo.

O documento foi assinado, pela presidente da Câmara Municipal, Rute Silva, e pelo diretor geral da Teach For Portugal, Pedro Almeida, no dia 4 de setembro, e pretende-se que a execução do mesmo ofereça a todos os estudantes, reais oportunidades de educação para desenvolverem as suas potencialidades, combatendo assim as desigualdades educativas.

O protocolo firmado prevê a atribuição de um apoio financeiro àquela entidade no valor de 36 mil euros. O Programa de Desenvolvimento de Liderança é formativo e terá a duração de dois anos.

Através deste programa, um mentor a tempo inteiro, em articulação com os professores, irá apoiar os alunos, criar ligações com os mesmos, ensinar a estudar, mas sobretudo atuará em áreas como a confiança, a determinação e a perseverança dos alunos.