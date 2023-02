VATe levou «Novos Velhos Sonhos» às crianças de São Brás de Alportel

A ACTA, através do seu autocarro VATe levou às crianças de São Brás de Alportel a peça de teatro «Novos Velhos Sonhos», seguindo-se um ateliê.

O VATe – Vamos Apanhar o Teatro, serviço educativo da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, regressou a São Brás de Alportel nos passados dias 30 e 31 de janeiro e trouxe consigo a peça «Novos Velhos Sonhos» que foi apresentada a alunos do 3º e 4º anos do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.

A peça apresentada no autocarro-teatro do VATe contou a história de um velho homem que vivia sozinho e falava com as paredes, após as suas rotinas diárias.

Ao longo do espetáculo, as crianças tiveram a oportunidade de se questionarem se o solitário homem se movia pela vontade de visitar o futuro ou o passado e se teria saudades daquilo que já foi ou do que ainda virá.

As crianças de São Brás de Alportel também participaram no ateliê «Novos Velhos Sonhos», onde jogaram e fizeram exercícios dramáticos, alusivos e referentes ao tema do espetáculo.

De recordar que o VATe é um projeto de serviço educativo da ACTA, que assenta na transformação de um autocarro de dois pisos em sala de espetáculos, com palco, plateia, bastidores e camarins, com o objetivo de trabalhar com comunidades do interior algarvio, de baixa densidade populacional, geograficamente afastadas dos centros culturais e, consequentemente, das atividades artísticas e culturais.

De acordo com a companhia, este projeto «consiste não só em levar o teatro a zonas de difícil acesso, mas também em mostrar que a arte dramática pode ser uma importante ferramenta no que diz respeito à pedagogia social», sendo os públicos-alvo as crianças e os idosos.

As técnicas artísticas privilegiadas neste projeto são os bonecos e as formas animadas (marionetas, fantoches, sombras, etc.), alguma representação e narração oral. São, de igual modo, desenvolvidos ateliers com os espetadores, com o intuito de estimular a apetência, a expressão artística, a comunicação, a pesquisa e a busca interior.

Já nos ateliers que se seguem à peça, são trabalhadas dinâmicas de grupo, expressão dramática e corporal, técnicas de pesquisa e construção de histórias, construção e manipulação de bonecos e formas animadas.

Este projeto da ACTA é apoiado, desde o início, pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, através do serviço de educação que, entre as suas diversas competências, procura proporcionar momentos de aprendizagem e de contacto com múltiplas formas de arte.