O novo ano letivo traz à Universidade do Tempo Livre de Castro Marim novas atividades e até exercícios de estimulação cognitiva para os seniores.

A apresentação do novo ano letivo 2022/2023 da Universidade do Tempo Livre (UTL) no concelho de Castro Marim está marcada para a próxima terça-feira, dia 18 de outubro, às 15h00, no auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim.

Este ano, com uma imagem renovada, a UTL castromarinense recebe alguns cursos de continuidade, como as artes decorativas, rendas, trapologia, dança, meditação e informática, mas não se fica por aqui.

A novidade são os «Clubes Mensais», com atividades como expressão musical, ofícios e tradições, nutrição e bem estar, leitura e poesia, e o «Hábil Mente», com exercícios de estimulação cognitiva.

Estas novas atividades têm como objetivo fomentar a troca de experiências, dos saberes, das motivações e dos afetos.

O início das aulas está marcado para novembro, e decorrem uma vez por semana, em dez localidades distintas do concelho: Altura, S. Bartolomeu, Rio Seco, Castro Marim, Monte Francisco, Junqueira, Azinhal, Alta Mora, Corte Pequena e Furnazinhas.

Para já, decorrer a fase de inscrição de alunos, a qual pode ser feita de forma presencial nas instalações da Associação Odiana ou através do preenchimento da Ficha de Inscrição do Aluno.

Encontra-se também a decorrer a recruta de monitores, através da Ficha de Inscrição do Monitor.

Mais informações podem ser consultadas na Associação Odiana, ou esclarecidas por telefone (281 531 171) ou e-mail (geral@odiana.pt).

Sobre a UTL

Em funcionamento desde 2010, a Universidade do Tempo Livre de Castro Marim é promovida e financiada pelo município de Castro Marim, com coordenação da Associação Odiana.

A UTL é um projeto que promove um envelhecimento ativo e a autonomia dos seniores, através da dinamização da ocupação dos tempos livres, com momentos lúdicos, de convívio, de desenvolvimento de relações interpessoais e participação social e comunitária.