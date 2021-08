A Universidade do Algarve (UAlg) disponibiliza 1500 vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2021.

O prazo normal para a apresentação da candidatura à primeira fase inicia-se hoje, dia 6 e termina a 20 de agosto.

Todos os alunos que ingressem na Universidade do Algarve (UAlg) em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores irão ter bolsa de excelência.

Atribuídas aos melhores alunos de cada curso de licenciatura e mestrado integrado, que se matriculam no 1.º ano, pela primeira vez, as bolsas pagam integralmente o valor da propina no ano letivo 2021/2022.

O valor da propina mantém-se nos 697,00 euros, que podem ser liquidados em dez prestações mensais.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes, Comunicação e Património; Ciências Exatas e Naturais; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

Para o ano letivo de 2021/2022, a UAlg disponibiliza 44 cursos de licenciatura e um mestrado integrado.

Ao nível das licenciaturas, a UAlg vai reforçar a sua oferta formativa com a abertura do curso de Fisioterapia.

Os alunos que pretendam ingressar na Universidade do Algarve poderão consultar quais os cursos disponíveis, as condições de acesso e outras informações úteis aqui.

A Universidade do Algarve (UAlg) tem atualmente cerca de 9 mil estudantes, 19% dos quais internacionais, oriundos de mais de 84 nacionalidades, onde se destaca o Brasil, país com maior representatividade, ultrapassando os 700 estudantes.

Com 42 anos de existência, aparece pela quarta vez no ranking do Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projeção internacional.

O Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a Universidade do Algarve em seis áreas científicas: Gestão Turística e Hospitalidade (posição 76-100); Oceanografia (posição 151-200); Ecologia (posição 301-400); Ciências Agrárias, Ciências da Terra e Ciências Farmacêuticas (posições 401-500).

Em 2020 integra pela primeira vez o Times Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, colocando-se na posição 201-300, entre 766 Instituições de Ensino Superior, de 85 países, que cumpriram os requisitos de inclusão.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes, Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

A sua localização privilegiada junto ao Aeroporto Internacional de Faro e o grande número de novas rotas aéreas de ligação às principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa) e europeias, bem como as excelentes condições que a UAlg e a região têm para oferecer, fazem com que, cada vez mais, a academia do sul do país adquira um estatuto central e internacional.