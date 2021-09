UAlg é a melhor universidade portuguesa na projeção internacional

Times Higher Education World University Rankings 2022 pontua a Universidade do Algarve (UAlg) como a melhor universidade portuguesa na projeção internacional.

De acordo com os resultados disponibilizados pela Times Higher Education (THE), a Universidade do Algarve volta a obter a pontuação mais elevada entre as universidades portuguesas no indicador que avalia a projeção internacional.

A UAlg integra pelo quinto ano consecutivo este ranking mundial das universidades, mantendo-se entre as posições 801 e 1000, não obstante a edição do ranking de 2022 incluir mais 135 instituições face ao ano anterior.

Este ranking considera que o ponto mais forte da academia algarvia continua a ser a sua projeção internacional, colocando-a na posição 341 entre as 1662 instituições avaliadas de 99 países.

A edição de 2022 deste ranking é elaborada, tal como as anteriores, tendo em conta as diversas valências das instituições, como o ensino, a investigação, a projeção internacional (docentes, estudantes e investigação) e a transferência de conhecimento.