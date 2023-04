UAlg disponibiliza 1616 vagas para o próximo ano letivo

A Universidade do Algarve (UAlg) disponibiliza 1616 vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2023.

Tendo em vista promover a equidade e as oportunidades de mobilidade social, pela primeira vez será disponibilizado um contingente prioritário para estudantes carenciados economicamente, que conta com a adesão da UAlg na fase piloto de implementação, com 2 por cento de vagas para cada ciclo de estudos (ou 2 vagas) para candidatos beneficiários de escalão A de ação social escolar.

A UAlg disponibiliza, assim, 45 cursos de licenciatura e um mestrado integrado. Para o ano letivo de 2023/2024, a UAlg oferece, à semelhança de 2022/2023 bolsas de incentivo, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, para os alunos que ingressem no Ensino Superior. Estas bolsas traduzem-se num apoio financeiro anual no valor da propina, e são renovadas anualmente até ao limite do número de anos do curso, desde que o aluno obtenha aproveitamento.

Início de atividade letiva praticamente em simultâneo para todos os novos estudantes

A principal novidade para o próximo ano letivo é a antecipação de todo o calendário de colocações do concurso nacional de acesso, garantindo um período mínimo de 15 dias de intervalo entre a colocação da primeira fase e o início da atividade letiva (atualmente inexistente) e as colocações de todos os estudantes colocados pelo CNA durante o mês de setembro.

Deste modo, refere comunicado da Direção-Geral de Ensino Superior, «garante-se o início de atividade letiva praticamente em simultâneo para todos os novos estudantes, evitando a perda de cerca de 3 semanas de aulas para estudantes colocados na segunda fase e cerca de 6 semanas de aulas para estudantes colocados na terceira fase».

Bolsa de excelência para os melhores alunos

Recorde-se que todos os alunos que ingressem na Universidade do Algarve (UAlg) em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, irão ter bolsa de excelência.

Atribuídas aos melhores alunos de cada curso de licenciatura e mestrado integrado, que se matriculam no primeiro ano, pela primeira vez, as bolsas pagam integralmente o valor da propina no ano letivo 2023/2024. O valor da propina mantém-se nos 697,00 euros, que podem ser liquidados em dez prestações mensais.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes, Comunicação e Património; Ciências Exatas e Naturais; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

O prazo normal para a apresentação da candidatura à primeira fase decorre de 24 de julho a 7 de agosto. Já a matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na primeira fase do concurso nacional realiza-se de 28 a 30 de agosto.

No ano passado a taxa de colocação da UAlg na primeira fase foi de 97 por cento e que o número de candidatos primeira opção foi de 1717.

Os alunos que pretendam ingressar na Universidade do Algarve poderão consultar quais os cursos disponíveis aqui.

A candidatura deve ser apresentada através do sistema online aqui.