Tourism Trade Show vai juntar futuros profissionais às empresas em Faro

Tourism Trade Show vai juntar futuros profissionais às empresas do sector, amanhã na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

Promovido pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), o certame pretende reunir todos os agentes e entidades ligadas ao turismo para dar a conhecer ideias, juntar esforços, interagir e partilhar projetos inovadores.

Unir no mesmo espaço, alunos e as principais entidades e empresas do sector tem-se revelado essencial na aproximação e inserção destes futuros profissionais no mercado de trabalho, ávido de mão de obra qualificada.

O Tourism Trade Show é um evento com características únicas, uma vez que é organizado integralmente pelos alunos finalistas do curso de Gestão de Turismo, a poucas semanas de terminarem a sua formação de três semestres.

Mais de 40 expositores, muitas atividades, um programa variado e uma grande afluência de visitantes. Este tem sido o perfil do Tourism Trade Show ao longo dos seus 8 anos de existência e a edição de 2023 pretende continuar esta fórmula de sucesso.

Nunca, como este ano, houve tantas empresas com vontade de participar e de se mostrar na área de exposição do Tourism Trade Show.

Para além dos expositores, decorrem atividades com temas relevantes para quem trabalha nesta indústria como «História de Vida: A Carreira Profissional de…?», Tertúlia com ex-alunos da Escola de Turismo do Algarve, Sessão de Esclarecimentos de Estágios e ainda Showcooking.

Vão estar presentes na sessão de abertura, José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro e ainda João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

A ligação que se estabelece neste evento entre quem vai ingressar no mercado de trabalho, com formação de qualidade, e as entidades/empresas da área é enaltecida pela diretora da escola, Paula Vicente.

«Voltamos a reunir na nossa Escola um conjunto de agentes do sector, decisivos para o futuro dos nossos jovens. Marcamos encontro amanhã, dia 9, para continuar a ser a ponte entre a oferta e a procura, entre as empresas e os futuros profissionais da Hotelaria e Turismo. Este é o momento de se concretizarem decisões e desejos, seja para a plena integração no mercado de trabalho, seja para avaliar oportunidades de estágios curriculares. Agradeço às quatro dezenas de empresas que estarão em exposição na EHTA e que confiam no nosso trabalho e empenho na formação dos recursos humanos do sector», refere a responsável.

O Tourism Trade Show é um evento aberto ao público, com entrada gratuita, e constitui uma excelente oportunidade para conhecer a realidade da EHTA, a envolvência e as competências desenvolvidas pelos alunos.