Totalidade dos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria da Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, em Faro, conseguiu entrar no mercado de trabalho, anunciou o estabelecimento de ensino.

No final do ano letivo, os estudantes realizaram a sua Formação em Contexto de Trabalho em estabelecimentos locais, totalizando-se 80 por cento dos alunos em restaurantes e 20 por cento em unidades hoteleiras. Tendo em conta que a abordagem do curso versa por uma dedicação à atividade profissional desenvolvida em contexto de restauração, «é de elevada importância que os jovens obtenham uma experiência laboral semelhante à realidade, onde possam demonstrar as competências adquiridas», apontam os responsáveis.

No final destas formações, todos os alunos finalistas foram absorvidos pelo mercado de trabalho, com propostas e contratos anuais muito promissores, «o que para um início de carreira é uma mais-valia e uma prova da qualidade do seu trabalho».

Já os alunos do 1º e 2º ano do curso de Cozinha e Pastelaria, «na sua grande maioria, assinaram contratos de reforço de verão até setembro, mês em que regressam às aulas para dar continuidade ao percurso académico», enaltecem os responsáveis pelo curso.

Os principais parceiros da Escola são o Restaurante Lodo, Eva Steakhouse, Adão, Aperitivo, O Coreto, MAPS, Hotel Faro – Restaurante Ria Formosa, Tértulia Algarvia, Check in Faro, Restaurante Alameda, Escama, Sete Pedras, Pastelaria Dora, Kubidoce, Pousada Palácio de Estoi, Eventual Catering Algarve, Monky e Hotel 3HBFaro.

A direção do curso de Cozinha e Pastelaria da Escola Secundária Pinheiro e Rosa expressou «um profundo agradecimento por todo apoio», detalhando que «estamos apenas a comemorar seis anos de formação profissional pública, mas já colocámos duas turmas no mercado de trabalho, em que parte dos alunos já se encontra a construir carreiras na área com sucesso».

«Agradecemos em nome do agrupamento de escolas a todas as entidades e parceiros que contribuíram para as melhorias das condições físicas da nossa cozinha pedagógica, que tem sido uma mais-valia para que possamos melhorar a qualidade de ensino aos nossos futuros cozinheiros», afirmam os chefs André Pereira Rodrigues e Luís de Almeida e Jesus.

Neste ano, a direção do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria da Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, em Faro, decidiu criar uma nova estratégia, mais focada nas necessidades do mercado de trabalho e da comunidade em que o agrupamento se insere.

Nesse sentido, foram criadas «estreitas e estratégicas parcerias com diversos parceiros, de acordo com as suas necessidades e recomendações, atendendo ao principal objetivo: a integração dos alunos no mercado de trabalho e o combate à precariedade que tanto se vive neste sector profissional».

Foi um percurso «marcado por inúmeras atividades de carácter prático», o que potenciou os jovens «a desenvolverem e adquirirem técnicas e ritmo de trabalho, exploradas em contexto de sala de aula, eventos e Formações em Contexto de Trabalho, sempre conscientes e assentes em princípios de cidadania ativa e responsabilidade social».

Dentro das atividades desenvolvidas, está uma parceria com o JAT – Colectivo Janela Aberta Teatro, almoços temáticos, a comemoração dos 30 anos do Movimento de Apoio a Problemáticas Sociais (MAPS), parcerias com projetos Erasmus+, o Educaction Faro, o acolhimento de um grupo de estudantes de Itália, a comemoração do aniversário do Banco Alimentar Contra a Fome e a Meia Maratona Água de Faro.

Pelo meio, o curso teve a honra de receber o diploma de participação no projeto Med Diet Declaration (MED), promovido pela Universidade do Algarve. Os alunos desenvolveram e estiveram ainda presentes em diversas outras comemorações importantes como a Semana da Tolerância e Direitos Humanos, a Semana do Holocausto e o hastear da bandeira cigana, com menus especificamente elaborados.

Foi um ano em que foi também dada continuidade ao projeto social do curso, em parceria com o MAPS, onde os jovens confecionaram refeições em conjunto, semanalmente, que posteriormente eram distribuídas pelas pessoas em situação de sem abrigo em Faro.

Continuaram, também, a ser utilizadas práticas sustentáveis que servem de base ao curso de Cozinha e Pastelaria, como a reciclagem, a compostagem e o reaproveitamento alimentar, «na defesa de um desperdício zero».

«Após dois anos atípicos cheios de turbulência, com encerramentos e reaberturas de escolas, chega ao final mais um ano letivo. Desta vez, os alunos estiveram sempre no ativo, com aulas práticas e diferentes formas de desenvolver competências. Podemos, agora, orgulhosamente, afirmar que o sucesso destes estudantes é fruto dos seus excelentes esforços e dedicação», concluem os responsáveis pelo curso.