Times Higher Education: internacionalização é ponto forte da UAlg

Universidade do Algarve (UAlg) sobe na posição geral do Times Higher Education (THE) 2024. Projeção internacional continua ponto forte.

De acordo com os resultados disponibilizados pela Times Higher Education (THE), na edição 2024 dos World University Rankings, a Universidade do Algarve (UAlg) sobe na posição geral e volta a obter a pontuação mais elevada no indicador que avalia a projeção internacional, entre as 15 Instituições de Ensino Superior portuguesas participantes.

Também a nível global, este ranking volta a considerar que o ponto mais forte da Academia algarvia é a sua projeção internacional, colocando-a na posição 457 entre as 1904 instituições avaliadas, de 108 países.

Nesta edição, a UAlg melhorou significativamente no seu desempenho em três das cinco áreas em avaliação: Enquadramento da Investigação, Qualidade da Investigação e Transferência do Conhecimento.

A UAlg integra pelo sétimo ano consecutivo este ranking mundial das universidades, que já vai na sua 20ª edição, subindo a sua posição geral para o grupo 801-1000 (subida do grupo 1001-1200).

De salientar que esta edição incluiu 1904 instituições, mais 105 que no ano anterior, e ainda 769 instituições com o estatuto de repórter por não terem atingido os critérios de elegibilidade para atribuição de uma posição no ranking.