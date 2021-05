Tavira une celebrações do Dia da Criança e da Semana do Ambiente

Haverá várias atividades presenciais e online.

A Câmara Municipal de Tavira assinala o Dia Mundial da Criança com uma programação online, que visa salientar os direitos dos mais novos, assim como difundir o estilo de vida mediterrânico nas atuais e futuras gerações. A par deste programa, decorre nos dias 1, 2, 8 e 9 de junho a Semana da Criança e do Ambiente.

Assim, no dia 1 de junho, terça-feira, às 10h00, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em parceria com o Agrupamento 100 – Tavira, I Secção Lobitos, promove via Facebook do município a leitura do livro «Criança todos os dias», da autoria de Nuno Higino, e a apresentação de desenhos com frases sobre os direitos das crianças, elaborados pelos Lobitos.

De modo a alargar esta celebração, a Biblioteca Municipal sugere que, em casa, as crianças que desejarem desenhem e escrevam uma frase sobre este tema e enviem por e-mail, ou publiquem as suas criações nas redes sociais como forma de relembrar a importância dos direitos dos mais novos.

Também o Museu Municipal, em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde Algarve III – Sotavento e o Centro de Saúde de Tavira, preparou um vídeo a pensar nas famílias, com propostas de lanches saudáveis baseados nos princípios da dieta mediterrânica, explicando a importância de incentivar os mais pequenos para o consumo de uma boa alimentação e para a prática de atividade física regular.

No seguimento da publicação «A Maria, o Avô Silvestre e a Dieta Mediterrânica em Tavira», já distribuída junto da comunidade escolar, foram produzidas seis animações que dão a conhecer este estilo de vida, a partir de pequenas histórias destas personagens.

A autarquia programou ainda um conjunto de iniciativas ambientais, com o objetivo sensibilizar as crianças e os jovens para a importância e proteção do meio ambiente.

Neste contexto, está prevista no dia 1 de junho, entre as 10h00 e as 11h00, uma ação de limpeza na Praia do Arraial Ferreira Neto, com a colaboração do Centro Ciência Viva (CCV) de Tavira.

No dia 2, quarta-feira, entre as 10h00 e as 11h30, é a vez da iniciativa «Eu mitigo. E tu? Mitigas?», no Parque de Lazer da Mata da Conceição, numa colaboração entre o CCV de Tavira, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Na semana seguinte, dia 8 de junho, terça-feira, a partir das 9h30 e até às 11h30, «O mar começa aqui», junto à Escola Básica 1 da Horta do Carmo.

No mesmo dia, entre as 10h00 e as 11h30, haverá uma ação de limpeza da margem do rio Gilão, numa colaboração entre a APA e o CCV de Tavira.

O programa finda no dia 9 de junho, quarta-feira, com a instalação de caixas-ninho no âmbito do projeto «Alojamento Local para aves», nas Escolas de Tavira, entre as 9h00 e as 11h00, numa colaboração com a Associação Vita Nativa.