Tavira terá «Oficinas Com-Vida» para crianças do 1.º ciclo

«Oficinas Com-Vida», atividades de tempos livres destinadas a crianças do 1.º ciclo de ensino básico do concelho de Tavira, arrancam no dia 1 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 19h00.

Esta iniciativa é realizada no âmbito do eixo «Intervenção / Desenvolvimento Pessoal e Social e Prevenção do Abandono Escolar» do projeto «TAVIANIMA – Formar Gerações – Capacitar para Des-Envolver», promovido pela Associação Cultural Artística de Tavira (ACAT) e cofinanciado pelo Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020, com o apoio do Município de Tavira.

Com este projeto, a ACAT quer dar o seu contributo e constituir uma mais-valia nas respostas sociais a disponibilizar no concelho de Tavira. «Pretende-se permitir um maior equilíbrio entre trabalho, família e lazer dos pais, contribuindo, simultaneamente, para um crescimento saudável das crianças. Pretende-se o bem-estar das crianças e famílias incentivando a uma comunicação empática, promover aprendizagens fundamentais para o desenvolvimento cognitivo/comportamental e relacional da criança para além do currículo escolar, e proporcionar aos pais, crianças e famílias dinâmicas relacionais mais saudáveis», explica a Associação.

Será realizado um conjunto de ações, dando resposta às necessidades de ocupação dos tempos livres, mediante atividades educativas que promovam a inter-relação e o respeito pelo outro, fomentando e transmitindo valores mediante recursos lúdicos.

Após as aulas e nos períodos de pausa escolar, as crianças poderão realizar diversas atividades lúdicas e educativas, brincar e explorar outros contextos, sob a orientação de educadores sociais e de acordo com o programa elaborado pela equipa multidisciplinar que inclui também uma psicóloga clínica.

As atividades decorrerão, maioritariamente, na sede da ACAT, na Rua Tenente Coronel Melo Antunes, n.º 1 B r/c 8800-687, em Tavira.

Para inscrições, estão disponíveis o telemóvel 925 255 422, o website, ou ainda o e-mail. Todas as atividades programadas seguem as recomendações e medidas de prevenção da COVID-19 emanadas pela Direção-Geral de Saúde.