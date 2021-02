Silves investe 1,8 milhões de euros na renovação da Escola EB1

Teve início no final do mês de janeiro a empreitada de construção e ampliação da EB1 de Silves.

A intervenção, cujo investimento ascende a 1,8 milhões de euros, tem uma duração estimada de 14 meses e contempla a criação de 12 salas de aula, uma sala de informática, instalações sanitárias para alunos, professores e funcionários, e a reorganização dos espaços exteriores, com a criação de uma zona de jogos para atividade física e recreio.

A Câmara Municipal de Silves salienta que este tipo de intervenção – que foi alvo de consulta, com parecer favorável de todos os intervenientes, entre os quais o Agrupamento de Escolas de Silves e a Associação de Pais – não permitiu a manutenção do edifício existente devido a danos graves e irreparáveis existentes (resultantes de assentamentos no subsolo), razão pela qual a autarquia foi obrigada a optar pela demolição do antigo edifício.

«A realização desta obra constitui um fator primordial para a melhoria das condições do processo de ensino-aprendizagem e para o sucesso escolar e educativo dos alunos», refere Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves.

«A educação apresenta-se como um eixo prioritário da política municipal e, neste contexto, tem sido prática corrente do município de Silves o apoio permanente às 24 escolas do concelho. Esta intervenção tem-se refletido numa série de linhas de atuação, quer no âmbito da manutenção e melhoria dos espaços físicos, no fornecimento de equipamento informático e material didático-pedagógico, no reequipamento de salas de aula e no fornecimento de mobiliário, quer na gestão dos transportes escolares e cedência de autocarros, na atribuição de auxílios económicos e bolsas de estudo, no apoio à família e na disponibilização de pessoal técnico do sector de psicologia», conclui a autarca.