Serviço Educativo do Museu de Portimão volta com várias atividades

Depois de uma interrupção forçada de ano e meio, causada pela pandemia, o Museu de Portimão reabre o ciclo de atividades do Serviço Educativo para o ano letivo 2021/2022, com a dinamização de atividades que pretendem dar a conhecer aos mais novos o património cultural – imaterial e material – do concelho, promovendo ao mesmo tempo o seu envolvimento direto na defesa e preservação das tradições mais ancestrais.

Composto por três técnicos, a missão do Serviço Educativo decorre dentro e fora das portas do Museu de Portimão, estando programadas visitas a este equipamento cultural das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, dirigidas às crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo de todas as escolas do município e de outros concelhos limítrofes, que têm ao dispor um conjunto de atividades e tarefas adaptadas a diferentes níveis etários, visando descobrir a história e o património do concelho, de forma criativa e pedagógica.

Ao longo do ano letivo, e no âmbito do programa da Oficina Educativa, o Museu promove um leque de atividades variadas como a já popular «Da Sardinha à Lata», na qual as crianças ficam a saber como se faz uma lata de conservas.

Na «Primeira Impressão», deixam a sua marca na fábrica, porque em tempos idos, antes de saírem da fábrica, as caixas das latas de conserva eram marcadas e carimbadas com o nome da cidade ou país a que se destinavam.

Através deste serviço, são ainda desenvolvidos projetos temáticos destinados a grupos e à comunidade educativa, como é o caso de «Um novo recife artificial», em que se explica o que é um recife artificial e porque foi criado, ou «Os quadradinhos que pisamos todos os dias!», que aborda o uso ancestral da pedra para fazer estradas, ruas e o chão.

Muitas outras atividades despertam curiosidade nos mais novos, como são os casos de «Os Sons da Natureza», na qual descobrem novos sons a partir de materiais simples e objetos da natureza, «À Descoberta da Pré-história», onde ficam a saber como é que os povos da pré-história viviam, e «Ideias e formas em movimento», em que tudo acontece e se movimenta no mundo dos desenhos animados.

As experiências numa visita ao Museu percorrem ainda as atividades «Um Mergulho na História» (do fundo do rio Arade e do oceano Atlântico surgem objetos muito antigos) e «Iniciação à arqueologia» (debaixo da terra existem inúmeros materiais deixados por outros povos que viveram há muitos anos atrás).

O Museu vai à Escola

O arranque do Serviço Educativo é pautado também pela ida do Museu de Portimão às escolas, onde – em ambiente de sala de aula – técnicos, professores e alunos dão asas a «Um fantoche na ponta dos dedos», oficina de expressão plástica que procura despertar a criatividade, imaginação e capacidade de criar e contar histórias, ou «Uma meia um fantoche», na qual se procura despertar a curiosidade para explorar o mundo dos fantoches, dando a conhecer diferentes técnicas de construção.

Ideias não faltam e «O caixeiro-viajante e as memórias antigas» também podem ser observadas e experimentadas. Da mala do caixeiro-viajante saem lucernas, candeias, candeeiros, ardósias, máquinas, rolos, películas fotográficas, cassetes, discos e disquetes, moedas (escudos), cartas, postais e telefones, uma infinidade de objetos com histórias para contar.

Em suma, o Museu de Portimão tem no seu Serviço Educativo «uma referência e um atrativo em termos de qualidade teórica e lúdica, proporcionando aos pequenos participantes uma sensibilização para a própria arte, sua diversidade tipológica, cronológica e temática, património cultural e respetiva conservação».

Destaque para o facto de o programa da Oficina Educativa do Museu de Portimão integrar as crianças e jovens do Pré-Escolar, do 1º, 2º e 3º Ciclos, e do Ensino Secundário e Universitário do concelho, abrangendo um universo de quase 6000 alunos, cujas atividades envolvem diversos níveis de ensino, a pensar na comunidade escolar e na educação para a cidadania.

É ainda objetivo das atividades o desenvolvimento do gosto e do respeito pela diversidade cultural, criando experiências que fomentem visitas regulares ao Museu de Portimão, numa perspetiva de educação não-formal, de forma a contribuir para a valorização do património cultural e integração social.