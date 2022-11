Série de animações «O Litoral para Crianças», um produto de comunicação de ciência, já pode ser vista no YouTube.

«O Litoral para Crianças» serve de mote para uma série de animações lançada no canal YouTube Kids, no dia 17 de novembro. Trata-se de uma iniciativa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg), em colaboração com a Universidade de Cádis (Espanha), a Universidade de Stirling (Escócia) e o Centro de Ciência Viva do Algarve.

A série explora diferentes aspetos da dinâmica das zonas costeiras e destina-se a crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. Os episódios são narrados por crianças cujos pais pertencem a centros de investigação da UAlg.

Em cinco curtos episódios explica-se o que é o litoral, qual a sua dinâmica, os vários ambientes que o compõem (destacando os que se localizam no Algarve), como é que as pessoas afetam o litoral e o que se pode fazer para protegê-lo.

Os vídeos e o seu conteúdo são de acesso livre, que pode ser visto com ou sem supervisionamento parental e também em contexto educativo.

De facto, os episódios piloto estão já a ser usados por uma turma da escola E.B.1/J.I. n.º 6 de Olhão, para o desenvolvimento do tema nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC).

As animações são uma adaptação para português e para Portugal da versão original inglesa «Coasts for Kids», produzida em 2021, sob iniciativa de Irene Delgado-Fernandez, na Edge Hill University (Inglaterra).

A versão original foi desenvolvida como parte de uma experiência colaborativa entre crianças e suas famílias, investigadores, professores, artistas, gestores e ilustradores. Estão previstas mais adaptações para outros países e noutras línguas.

Ana Matias, investigadora responsável por esta série, afirma que «muitas crianças associam o litoral a brincadeira, férias, liberdade e associam as animações a descontração e divertimento. As duas coisas juntas abrem-nos as portas para estimular a curiosidade e o conhecimento acerca das zonas costeiras e chamar a atenção para os desafios que enfrentam».

Irene Delgado-Fernandez, criadora da série original acrescenta que «o litoral tem paisagens espantosas, uma enorme variedade de habitats e está em constante mudança. Com estas animações o nosso objetivo é que as crianças desde tenra idade, bem como os adultos que os acompanham, desenvolvam uma melhor compreensão da dinâmica da zona costeira e uma maior consciência das ameaças a que o litoral está exposto, e até, quem sabe, inspirá-las a serem cientistas e professores nesta área científica».

«O Litoral para Crianças», um produto de comunicação de ciência, teve apoio financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através do projeto ENLACE – Exploring new approaches to simulate long-term coastal evolution.

A playlist de todos os episódios está disponível aqui.