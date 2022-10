Saúl de Jesus reeleito coordenador do Fórum Nacional de Psicologia

Saúl de Jesus, professor catedrático de Psicologia da Universidade do Algarve (UAlg), foi reeleito por unanimidade coordenador do Fórum Nacional de Psicologia.

A eleição, que se realizou de forma presencial, no dia 12 de outubro, na sede da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), contou com a participação da direção deste órgão e das 31 Instituições de Ensino Superior (IES) com formação graduada ou pós-graduada na área da Psicologia.

Em relação a esta reeleição, Saúl de Jesus referiu que «significa a confiança e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Fórum durante quase três anos, sendo um incentivo para continuar a trabalhar cada vez mais e melhor, numa perspectiva de cooperação entre as IES e entre estas e a OPP, a bem dos estudantes de Psicologia e dos Psicólogos e, logo, da própria sociedade em que vivemos».

Nesta reunião, que contou com a presença do bastonário e da vice-presidente da OPP, foram apresentadas diversas iniciativas dirigidas aos estudantes de Psicologia das IES, bem como o sistema de acreditação de ações formativas pela OPP, procurando envolver cada vez mais as IES nestas iniciativas e procedimentos.