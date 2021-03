São Brás discute métodos e técnicas de estudo em sessão online

Como ajudar o seu filho a (gostar de) estudar com métodos e técnicas de estudo eficazes é o tema da próxima sessão do Ciclo de Conversas Online «Escolas em casa… e agora».

A iniciativa, que conta com a colaboração da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, está marcada para amanhã, quarta-feira, dia 3 de março, às 21h30, através de plataforma online.

Este será um encontro orientado pela educadora social Andreia Revez, pretendendo-se que seja um espaço livre para a partilha de dúvidas e receios, e que se espera ser ponto de encontro, também, para soluções e estratégias de superação.

Este evento é de participação gratuita mas requer inscrição, que pode ser efetuada através do telemóvel 924 136 474, ou por e-mail.

Esta sessão é organizada pela Associação de Pais do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, do Projeto Jovens Seguros <> Famílias Felizes e do Espaço Jovem, contando com a colaboração do município de São Brás de Alportel, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, da Associação Ensinar a Sorrir e da CONFAP – Confederação Nacional de Associações de Pais.