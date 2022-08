São Brás de Alportel volta a promover «Vale + Educação»

Com o novo ano letivo a chegar, o município de São Brás de Alportel avança com uma nova edição desta medida de apoio às famílias.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel prepara o lançamento da medida «Vale + Educação», com os vales, no valor de 25 euros por aluno, a serem entregues no edifício sede da autarquia, junto do Gabinete de Apoio à Presidência, a partir de 17 de agosto e até 28 de outubro, nos dias úteis das 9h00 às 16h00, mediante apresentação do cartão do cidadão do encarregado de educação e do educando.

Segundo os responsáveis municipais, estes vales constituem um importante apoio à aquisição de material escolar aos alunos dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, residentes no concelho de São Brás de Alportel e que frequentam as escolas do concelho ou escolas de outros concelhos por ausência de oferta na Escola Secundária José Belchior Viegas.

Atenta aos desafios das famílias, nomeadamente com os encargos que a educação das crianças e jovens representa para as famílias são-brasenses, a Câmara Municipal tem vindo a reforçar o «Vale + Educação» que, em 2020, foi alargado também aos alunos do ensino secundário e com o reforço do vale de 20 para 25 euros por aluno.

Este reforço foi motivado pelas dificuldades resultantes do contexto pandémico e mantém-se para este ano letivo, «fruto da sensibilidade da autarquia para com a crise económica e social de escala mundial, ainda que com maior incidência nos países europeus, fruto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e à qual o concelho não é imune».

A par do auxílio às famílias, o «Vale + Educação» pretende ainda dinamizar o comércio local, já que os vales são para utilização exclusiva para a aquisição de materiais escolares nas papelarias do concelho.

A iniciativa resulta de um acordo de colaboração firmado pelo município de São Brás de Alportel, pelo Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e pela Associação de Pais e Encarregados de Educação daquele agrupamento.