São Brás de Alportel renova atribuição do «Vale + Educação»

Município aprovou, a 20 de julho, a renovação da medida de atribuição do «Vale + Educação», para apoiar os alunos são-brasenses, desde o 1º ciclo até ao ensino secundário, a frequentar as escolas do concelho.

Assim, cada aluno recebe um vale de 25 euros para aquisição de material escolar no comércio local, constituindo um apoio à economia do concelho. O apoio é extensível a alunos residentes no município que, por ausência de oferta educativa na Escola Secundária José Belchior Viegas, estejam a frequentar uma escola secundária noutro concelho.

Esta iniciativa da Câmara Municipal conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, mediante protocolo de cooperação formalizado no passado dia 22 de julho, fomentando assim o envolvimento dos principais intervenientes neste processo.

Recorde-se que até ao ano letivo 2019/2020, o «Vale + Educação» era entregue aos alunos do 1º aos 3º ciclo e consistia num voucher de 20 euros. O reforço e a ampliação lançados em 2020, aquando das dificuldades sentidas pela pandemia, e agora renovados, representam um investimento municipal na ordem dos 35 mil euros de apoio às famílias e à economia local.

Os vales encontram-se disponíveis, para levantamento, no edifício dos Paços do Concelho, de 16 de agosto a 30 de outubro, nos dias úteis entre as 9h00 e as 16h00, mediante apresentação do cartão do cidadão do encarregado de educação e do educando.