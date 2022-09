São Brás de Alportel premeia melhores alunos do concelho

O Prémio «Melhores Alunos do Concelho» vai levar seis jovens alunos de São Brás de Alportel numa viagem a Paris.

Como já tem sido hábito, no final de cada ano letivo, o município de São Brás de Alportel atribui aos melhores alunos do concelho, finalistas dos diversos ciclos de ensino, respetivamente, do Quadro de Excelência e de Valor, um prémio em forma de viagem.

Na edição 2021/22, o galardão foi entregue aos seis jovens são-brasenses no passado dia 29 de agosto que, rumam entre os dias 8 e 10 de setembro a Paris, cidade escolhida pela autarquia, numa viagem que «ficará, certamente, para sempre nas suas memórias», segunda a edilidade.

A seleção dos alunos premiados coube ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, de acordo com os seus quadros de excelência e de valor.

Assim, Mariana Ribeiro, Beatriz Silva e Mafalda Marreiros, finalistas do 2.º Ciclo do Ensino Básico, que ocupam os lugares cimeiros no Quadro de Excelência do 6.º ano; Bárbara Brito e Beatriz Agostinho, do Quadro de Valor e Diogo Pereira, no topo do Quadro do Excelência, finalistas do 3.º ciclo; Iúri de Sousa Pinto, do Quadro de Valor e Bernardo Faria, o melhor aluno do Quadro de Excelência, finalistas do Ensino Secundário, foram os alunos premiados neste edição do Prémio «Melhores Alunos do Concelho».

Para o município de São Brás de Alportel, sendo a educação uma «área prioritária para o desenvolvimento de toda a comunidade, premiamos anualmente os melhores alunos do concelho, numa iniciativa que visa o reconhecimento do esforço e desempenho escolar destes alunos e, sobretudo, o incentivo dirigido a todos os estudantes do concelho, procurando fomentar os seus hábitos de estudo», informam.