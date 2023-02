Reitor Paulo Águas integrou comitiva para explorar novas parcerias nos EUA

Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve (UAlg), integrou comitiva para explorar novas parcerias nos Estados Unidos da América (EUA).

O Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e a vice-reitora para a Internacionalização e Desenvolvimento Sustentável, Alexandra Teodósio, integraram uma comitiva, em conjunto com representantes do município de Faro, que se deslocou aos Estados Unidos da América (EUA) para explorar novas parcerias com instituições de ensino superior americanas.

Os representantes da UAlg, no dia 21 de fevereiro, participaram no evento «Contrasting Science Education and Science Research in Portugal and the US» na Universidade da Califórnia, Berkeley, que contou com a presença de Randy Schekman, Prémio Nobel de Medicina em 2013, da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, Elvira Fortunato, entre outras personalidades como o cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Pedro Pinto (responsável pela Califórnia e a Costa Oeste dos Estados Unidos), e o embaixador de Portugal nos EUA, Francisco Duarte Lopes.

No dia 22 de fevereiro foi assinado o protocolo geral de colaboração ente a UAlg e a Universidade Estadual da Califórnia, em East Bay, Hayward, pela presidente Cathy Sandeen e pelo reitor Paulo Águas.

Nesta sessão marcaram presença o city mayor de Hayward, Mark Salinas, o vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, que representa também o futuro compromisso das regiões algarvia e californiana, Hayward-Faro, com o ensino superior, investigação e inovação.

No mesmo dia, a comitiva participou ainda nas cerimónias de inauguração da restauração do Parque português centenário, Júlio Brás, em Hayworthe, e no seminário «Portugal Tech Talks», promovido AICEP – Portuguese Trade & Investment Agency in SF, em São Francisco.

A terminar, no dia 23 de fevereiro, realizaram-se várias reuniões com dirigentes e professores da Universidade da Califórnia, East Bay, para a concretização da colaboração futura a nível do ensino online, em áreas como o turismo e as engenharias, entre outras.