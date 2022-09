Refeições escolares vão incluir produtos regionais do Algarve

AMAL decidiu que já neste ano letivo, os produtos algarvios serão introduzidos nas refeições escolares.

Com quase a totalidade dos municípios algarvios e a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve a aprovarem o acordo de compromisso, em Reunião do Conselho Intermunicipal, na sexta-feira, dia 2 de setembro, será já neste ano letivo de 2022/2023 que produtos algarvios serão introduzidos nas refeições escolares.

O acordo, integrado no projeto «Sistemas Alimentares Sustentáveis», envolve a AMAL e os municípios em estreita colaboração com os agrupamentos escolares, tendo como objetivos estimular a alteração dos comportamentos de compra, com vista a agilizar circuitos curtos de comercialização e hábitos de consumo saudáveis e, por outro lado, incorporar a economia circular e de desperdícios alimentares.

Assim, robalo, cavala, dourada, batata-doce e fruta algarvia são alguns dos produtos que vão poder ser encontrados nos refeitórios das escolas.

O protocolo prevê a implementação de refeições e programas piloto que permitam testar novos modelos de fornecimento das cantinas escolares, baseados em cadeias curtas de abastecimento, aquisição de produtos alimentares produzidos em regimes de qualidade IGP (Indicação Geográfica Protegida), ou sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, e por pequenos produtores locais, em especial detentores do estatuto de agricultura familiar.

Este é um acordo que surge na sequência do trabalho que a AMAL tem vindo a desenvolver para a concretização de «Sistemas Alimentares Sustentáveis», que aproximem a agricultura e o ambiente, estimulando a alteração dos comportamentos de compra, com vista a agilizar circuitos curtos de comercialização e hábitos de consumo saudáveis e, por outro lado, incorporando a economia circular de resíduos e de desperdícios alimentares.