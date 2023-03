Red Seagull ensina Segurança Aquática à comunidade cigana em Faro

A Red Seagull, associação de salvamento aquático, está a ensinar à comunidade cigana da Horta da Areia, em Faro, técnicas de prevenção e segurança aquática.

Com o objetivo de fomentar uma cultura de prevenção e segurança aquática junto da população local, a Red Seagull, em parceria com o Centro Comunitário da Horta da Areia e com o Curso Profissional de Técnico de Segurança e Salvamento em Meio Aquático da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, está a promover o projeto «Maré Segura» para a comunidade cigana.

Este projeto consiste em três sessões teóricas e práticas, destinados a três grupos desta comunidade, entre crianças, jovens e adultos que andam na maré, no âmbito do «Salva+ Programa de Prevenção do Afogamento em Meio Aquático».

A primeira formação decorreu no passado dia 10 de março, onde foram abordados conceitos como afogamento, salvamento, e temas como Prevenção e Segurança Aquática, assim como a Cadeia de Sobrevivência do Afogamento.

Também se praticou como ligar ao 112, Suporte Básico de Vida, Posição Lateral de Segurança e Desobstrução das Vias Aéreas

A próxima sessão contará com o apoio da Capitania do Porto de Faro, responsável por falar sobre a Cidadania Marítima.

Por fim, este projeto acabará com uma terceira sessão na Ria, onde se irá praticar técnicas de resgate e salvamento aquático.

A Red Seagull esclarece que afogamento é definido como a aspiração de líquido não corporal por submersão ou imersão.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o afogamento é a terceira causa de morte por lesão não intencional a seguir aos acidentes rodoviários e quedas.

Já segundo os dados divulgados pelo Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores, sobre o ano 2022, ocorreram 134 mortes no meio aquático.