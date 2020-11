Quarteira cria cursos para aumentar literacia da população

Autarquia investe na formação dos habitantes.

A Junta de Freguesia de Quarteira, em parceira com o Centro Qualifica da ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve, abre as portas para a qualificação da população, com cursos que permitem concluir o 4º, 6º, 9º ou 12º ano.

Nesta oferta formativa é ainda possível aprender a ler e frequentar um curso de formação profissional.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, à sexta-feira, das 14h30 às 17h00, no CALQ (Centro de Atividades Lúdicas de Quarteira), localizado na Rua Dr. José Pedro nº 15, em Quarteira.

É possível ainda realizar a inscrição por e-mail ou através dos contactos telefónicos 924 452 497, 924 452 498 e 924 452 504.

As turmas para realização das formações são constituídas com um número mínimo de formandos «e dependem do interesse demonstrado pela população», ressalva a autarquia.