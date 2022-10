Projeto LEARN+ da UAlg promove intercâmbio de alunos

A Universidade do Algarve (UAlg) promoveu o intercâmbio de alunos no âmbito projeto LEARN+, financiado pelo programa ERASMUS+.

No âmbito projeto LEARN+, financiado pelo programa ERASMUS+ e coordenado pela Universidade do Algarve (UAlg), decorreu de 17 a 21 de outubro, em Potes, Espanha, o intercâmbio de alunos de Portugal, Espanha, Alemanha e Chipre.

O encontro, que decorreu na escola IES Jesus de Monasterio, juntou alunos e professores para a realização de atividades, promovendo aprendizagens na disciplina de matemática. Este intercâmbio permitiu ainda aos alunos explorarem as culturas destes quatro países.

O projeto LEARN +, coordenado por Mauro Figueiredo, docente do Instituto Superior de Engenharia, iniciou no ano letivo 2019/2020 e tem como parceiros a Associação de Professores de Matemática de Portugal, a Federação de Professores de Matemática de Espanha, a Associação de Professores de Matemática e Ciências da Alemanha, a Sociedade de Professores de Matemática do Chipre, as Escolas de Santo António (Barreiro), IES Jesus de Monasterio (Espanha), Neunkirchen (Alemanha), Agios Tychonas (Chipre) e a Universidade de Educação de Heidelberg (Alemanha).

Com este projeto pretende-se implementar práticas pedagógicas inovadoras que promovam aprendizagens ativas, a diferenciação pedagógica e a autonomia, com o apoio da plataforma MILAGE APRENDER+, desenvolvida pela Universidade do Algarve para que todos os alunos tenham sucesso na aprendizagem matemática e desenvolvam competências do século XXI.

Deste modo, a Universidade do Algarve, através deste projeto ERASMUS+, continua também a promover a internacionalização da plataforma MILAGE APRENDER+, com patente nos EUA e em outros países europeus.