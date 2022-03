Projeto Erasmus+ levou alunos e professores de Olhão até à Roménia

Alunos algarvios confraternizaram com discentes da Roménia, Espanha e Polónia.

O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes (AEFFL), de Olhão, marcou presença em mais uma mobilidade de alunos ao abrigo do Projeto Erasmus+ «Healthy body, healthy mind» que decorreu em Roman, na Roménia, entre os dias 5 e 12 de março.

Viajaram até ao país do sudeste europeu os alunos Rogério Marques (11ºG), Alexandre Amado (11ºH), Catarina Quitério (11ºH) e Laura Martins (11ºH), acompanhados pelo diretor Idalécio Nicolau e pelo professor Óscar Ribeiro.

Os portugueses, em conjunto com alunos e professores da Roménia, Espanha e Polónia, integraram grupos de trabalho internacionais onde, de uma forma colaborativa, desenvolveram diversos workshops subordinados ao tema: «I like myself as I am».

Segundo os docentes, a participação nestas atividades «contribuiu para um maior autoconhecimento/autoaceitação, tolerância e respeito para com os outros.

Enquadrado na prática de desporto e de hábitos de vida saudáveis, através da dança, os alunos participaram ainda num flash mob de apoio ao povo ucraniano.

Nesta mobilidade à Roménia, os representantes do AEFFL deram ainda a conhecer, além fronteiras, o concelho de Olhão e a região do Algarve, contactaram com a cultura romena e desenvolveram competências de cidadania, linguísticas ao nível da língua inglesa, entre outras.