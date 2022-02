Projeto algarvio de formação «Crescer pelo Mar» vai à Nauticampo

Grupo de jovens algarvios convidado a contar experiências do projeto «Crescer pelo Mar» na Nauticampo, em Lisboa.

Após um desafio lançado pela organização da Nauticampo, os jovens que integram o projeto de formação «Crescer pelo Mar» vão estar presentes no certame no dia 16 de fevereiro para apresentar o projeto e partilhar a sua experiência pessoal durante este último ano.

Ao deslocarem-se à capital, os jovens beneficiarão também da oportunidade de visitar a exposição, melhor conhecerem a realidade atual do setor náutico nacional e identificarem novas ideias ou projetos a implementar para trazer mais inovação ao setor na nossa região.

O projeto «Crescer pelo Mar» é um projeto promovido pela AECO – Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos que oferece atividades formativas a jovens algarvios com o intuito de os capacitar para o desempenho de atividades profissionalizantes relacionadas com o mar.

A associação aproveitará este momento para fazer o lançamento oficial do vídeo de apresentação do projeto e daquelas que têm vindo a ser as suas principais atividades.

Assim, para além do convite para estar presente no dia 16 às 17h30 na Nauticampo, o público tem ainda oportunidade de conhecer o grupo e assistir ao filme sobre o projeto de formação «Crescer pelo Mar».

A AECO agradece o financiamento do programa operacional Mar2020 e a colaboração de outras entidades como o município de Faro, a AIPAR (Associação de Proteção à Rapariga e à Família), o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa e da agência B16: Creative Brand Makers que produziu o filme agora lançado.

Por fim, a associação reitera novamente o convite de participação, não só a jovens algarvios, mas também a quaisquer outras entidades na região que queiram «Crescer pelo Mar» e contribuir para a sua missão.

A par deste projeto a associação, organiza anualmente campanhas de limpeza nas ilhas-barreira da Ria Formosa através do projeto «RIA +» onde também conta com o apoio de participação de jovens entusiastas do mar e da conservação da vida marinha.

Também a Estação Náutica de Faro estará presente na Nauticampo com um espaço próprio.