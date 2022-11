Programa «Prato Sustentável» de Albufeira é um sucesso

Albufeira implementa Programa «Prato Sustentável» no ensino pré-escolar e todas as escolas do 1.º ciclo do concelho.

O novo ano letivo arrancou em Albufeira com a implementação do programa «Prato Sustentável», um novo projeto na área da sustentabilidade alimentar, a decorrer em todos os estabelecimentos do ensino pré-escolar e escolas do 1.º ciclo do concelho.

O programa que tem por objetivo promover hábitos de alimentação saudável e sustentável, com vista a reduzir a pegada ecológica, resulta de um protocolo firmado entre o município de Albufeira e a Associação Vegetariana Portuguesa.

Um dia por semana é confecionada uma refeição de base vegetal para todos os alunos que frequentem as cantinas escolares geridas pela autarquia, em que as leguminosas são a principal fonte proteica.

Para que a iniciativa seja bem compreendida e aceite por todos os intervenientes no processo, o programa contempla a realização de ações práticas de capacitação das cozinheiras (os) responsáveis pela confeção de refeições de base vegetal, bem como workshops destinados a pais e encarregados de educação, onde as crianças também puderam participar.

As ações de capacitação realizadas, nos dias 15 e 16 de setembro, contaram com a participação de 53 cozinheiras (os), que confecionaram alguns dos pratos que são disponibilizados nas cantinas no dia do prato sustentável.

O entusiasmo e interesse dos participantes foi por demais evidente, referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, que sublinhou que «a realização destas ações de capacitação das cozinheiras (os) são uma mais-valia para a melhoria das refeições servidas aos nossos alunos».

O número 27 é que corresponde aos pais e encarregados de educação que trocaram o habitual programa de sábado, com a família e os amigos, num dos fins do fim-de-semana de 17 e 24 de setembro, para participarem num workshop, onde aprenderem a confecionar hambúrgueres e almôndegas de feijão com molho de legumes da época assados no forno e bolachinhas de banana e aveia, ideais para a sobremesa ou para o lanche.

Adultos e crianças ficarem a conhecer as vantagens de consumir alimentos de base vegetal, a melhor forma de os cozinhar, e a «cereja no topo do bolo», a confecionar e provar estas deliciosas receitas, que mereceram a aprovação de todos.

José Carlos Rolo realçou que «atualmente os portugueses consomem quatro vezes mais carne do que é recomendado, pelo que é importante mudar os comportamentos alimentares das famílias. Daí a importância de se proporcionar refeições de base vegetal nas nossas escolas, programa que necessita de ser complementado com a sensibilização dos pais e educadores, para que o trabalho desenvolvido nas escolas tenha continuidade em casa».