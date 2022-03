Programa «Competências para a Vida» da Universidade do Algarve (UAlg) foi selecionado para seminário da OCDE.

O programa «Competências para a Vida» (Soft skills for life), desenvolvido na Universidade do Algarve (UAlg) desde 2018, foi apresentado por Saúl de Jesus, coordenador deste programa, numa sessão dedicada a exemplos inovadores sobre orientação vocacional e transição bem-sucedida para o ensino superior, no âmbito do Seminário Internacional de Aprendizagem entre Pares, a convite da Comissão Europeia e da OCDE.

O programa de competências para a vida é um curso que procura desenvolver soft skills nos estudantes da UAlg.

Trata-se de um conjunto de 12 módulos, cada um relativo a uma competência que se considera importante ser desenvolvida num estudante universitário.

As competências estão distribuídas num programa de três anos, sendo em cada ano desenvolvidas quatro competências. As competências aprendidas pelos estudantes do 1º ano centram-se mais nos métodos de estudo e na gestão do tempo, enquanto as competências desenvolvidas nos estudantes do 3º ano visam mais a empregabilidade e a transição para o mercado de trabalho.

O programa é feito online, com sessões assíncronas constituídas por vídeos que procuram ensinar os participantes a desenvolver as competências com exercícios que devem aplicar e praticar no dia a dia. Cada módulo deve ser realizado durante o período de uma semana.

São avaliadas algumas variáveis no início e no final da aplicação do programa e é feito o follow-up, o que tem permitido verificar os benefícios para os participantes no programa competências para a vida.

Uma das características inovadoras deste programa é procurar desenvolver competências de desenvolvimento pessoal e social, importantes para a vida global presente e futura dos estudantes, e não apenas competências importantes para a futura atividade profissional.

No seminário, que contou com 120 participantes de 21 países, foi manifestado um elevado interesse em relação a este programa.