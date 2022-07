Professores de Olhão frequentaram formação na República Checa

No âmbito do projeto Erasmus+.

Três docentes do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão, deslocaram-se à República Checa entre os dias 18 e 22 de julho, no âmbito do projeto Erasmus+ (formação de professores), para a frequência de um curso de formação relativo à utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação.

Esta formação teve o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e para a promoção de um maior sucesso educativo, visando uma maior democratização e acessibilidade de toda a comunidade educativa à informação e ao conhecimento, num mundo e numa época em que os média digitais estão cada vez mais disseminados no ensino e na aprendizagem.

O curso decorreu no ITC Internacional Training Center, em Praga, tendo sido patrocinado pela União Europeia ao abrigo do Learning Mobility of Individuals.