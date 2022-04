Portimão recebe final do concurso municipal «Momentos de Leitura»

Iniciativa conta com alunos dos concelhos de Portimão e Monchique.

A décima edição do concurso municipal de leitura em voz alta «Momentos de Leitura», iniciativa das bibliotecas escolares do município de Portimão, encerra no próximo dia 7 de maio, sábado, estando a final agendada para o Museu de Portimão, com a participação de um aluno por ciclo de cada agrupamento/escola não agrupada, num total de 26 estudantes, em representação dos dois municípios aderentes – Portimão e Monchique.

A décima edição do concurso «Momentos de Leitura» foi dividida em três etapas: a primeira, decorreu até final de janeiro passado, através do apuramento por turma em cada agrupamento; já a segunda fase, que terminou no fim de março, foi constituída por cada apuramento; agora, segue-se a terceira e derradeira etapa, que corresponde à fase municipal, em que os alunos deverão preparar a leitura de um poema escolhido, conforme o ciclo de escolaridade, pela Biblioteca Manuel Teixeira Gomes.

A iniciativa é dirigida aos quatro escalões de ensino, no sentido de promover a leitura e desenvolver a compreensão e a expressão oral junto dos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, assim como do Secundário. Os três primeiros classificados de cada escalão receberão cheques oferta no valor de 75, 50 e 25 euros respetivamente. Já os restantes alunos, terão direito a um livro de oferta e certificado de participação.

Promovido no âmbito do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares de Portimão e Monchique, em parceria com as bibliotecas municipais de ambos os concelhos, o certame tem como objetivos desenvolver o hábito e o prazer da leitura e estimular a relação escola/comunidade, assim como o desenvolvimento de atividades conjuntas entre bibliotecas escolares e agrupamentos de escolas.

Também fazem parte dos propósitos do concurso articular os textos propostos para leitura nas metas curriculares do Português, contribuir para o desenvolvimento do Plano Nacional de Leitura e, finalmente, fomentar o uso da biblioteca escolar e municipal, ao mesmo tempo que assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa, comemorado a 5 de maio.

Os professores que avaliam os jovens concorrentes têm em consideração diversos critérios de seleção, entre os quais a fluência da leitura, o respeito pela pontuação/entoação, a dicção/pronúncia, a entoação, o ritmo e a expressividade.