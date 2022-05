Portimão lembra importância dos brinquedos no Dia da Família

Atividades são gratuitas mas deve ser feita uma inscrição prévia.

A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, vai promover a iniciativa «Trago um Brinquedo no Bolso», da autoria de Bru Junça e Patrícia Azevedo Godinho, para assinalar o Dia Internacional da Família, que se celebra a 15 de maio.

A atividade, composta por duas oficinais a decorrer nos dias 13 e 14 de maio (sexta-feira e sábado), tem por base «a importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo na base da educação infantil, para que pais e crianças apreendam que os brinquedos são patrimónios materiais da infância, objetos que guardam a memória do brincar e que, através deles, é possível chegar ao início do princípio da vida», segundo as protagonistas.

Para o dia 13 de maio está marcada a oficina «Trago uma História no Bolso», que se realizará das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, sendo dirigida a educadores, professores e bibliotecários.

No dia seguinte, 14 de maio, das 10h00 às 12h00, será a vez da oficina «Trago um Brinquedo no Bolso», a decorrer entre as 10h00 e as 12h00 e destinada a crianças entre os 5 e os 10 anos acompanhadas por um adulto.

Os participantes devem levar um brinquedo de bolso e partilhar as suas memórias, vivências e histórias, ao mesmo tempo que poderão construir uma coleção de postais através da composição das sombras desses mesmos brinquedos.

Para Bru Junça e Patrícia Godinho, «a idade da primeira e da segunda infâncias, dos 0 aos seis anos, é um período de excelência do ato de brincar, onde o faz de conta é uma porta aberta de possibilidades».

Esta ação proporciona, segundo as dinamizadoras, «um mergulho nos bolsos cheios de brincar e, entre leituras e conversas, ligar gerações – pais e filhos, avós e netos».

As oficinas visam, por isso, «acordar memórias, construir a ponte até ao hoje e ativar a escuta para a partilha que nos coloca frente a frente com as três dimensões de tempo – passado, presente e futuro».

Ambas as atividades são gratuitas e têm um limite máximo de 20 participantes, devendo as inscrições ser efetuadas pelo número de telefone 282 480 476 ou através do e-mail.