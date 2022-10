Portimão acolhe jovens ucranianos em campo de férias

Jovens ucranianos participam durante três semanas num campo de férias em Portimão. O programa de atividades proporciona experiências únicas.

Desde a primeira hora, o município de Portimão manifestou disponibilidade para aderir ao programa do Comité Europeu das Regiões destinado à criação de campos de férias para crianças ucranianas afetadas pela guerra e acolhe de 3 a 24 de outubro um grupo de 16 jovens, entre os 10 e os 17 anos, oriundos do município de Bilopillya, na região de Sumy.

O principal objetivo deste campo de férias, com a duração de três semanas, é a criação de um espaço onde se possam sentir seguros e encontrem a normalidade de uma rotina diária equilibrada, contribuindo para restabelecer a confiança no futuro, através da dinamização de atividades ao ar livre, da prática de desporto e de iniciativas de reabilitação emocional, que irão também permitir despertar nestes jovens o sentimento de que a Ucrânia faz parte da Europa.

Até ao momento, Portimão é a única autarquia portuguesa a tomar parte no projeto, em articulação com a Associação dos municípios da Ucrânia, possibilitando às dez raparigas e seis rapazes participantes experiências únicas, dando a conhecer não só a cultura e o património local, como proporcionando momentos de convívio e vivências enriquecedoras.

Experiências enriquecedoras

O programa do campo de férias em Portimão privilegia não só atividades nos diversos equipamentos desportivos e culturais do município, como atividades ao ar livre, aproveitando o bom tempo que ainda se vive no Algarve, proporcionando idas à praia, atividades na área desportiva da Praia da Rocha, prática de surf, batismos de mergulho, natação, passeios culturais, atividades ambientais e uma viagem de catamaran solar pelo Rio Arade, entre muitas outras.

Durante este período, os jovens têm a oportunidade de passar tempo juntos e participar num vasto programa de atividades para que se possam desprender das experiências traumatizantes vividas na sequência da violenta guerra que atinge o seu país, ao mesmo tempo que melhoram a saúde física e mental.

Para além de passeios por Portimão e Alvor, com incidência nos equipamentos culturais e nos locais históricos, bem como idas à Praia da Rocha, à Quinta Pedagógica de Portimão e ao concelho de Monchique, os jovens terão a oportunidade de visitar alguns dos principais parques temáticos da região, como são os casos do Slide and Splash, do Zoo de Lagos e do Krazy World.

Também contribuem neste programa alguns parceiros locais, através da oferta de bilhetes para visitas, como acontece com o ZooMarine, a Sand City e o Autódromo Internacional do Algarve onde os jovens tiveram a oportunidade única de assistir de perto às emoções do Mundial de Superbikes que se disputou no passado fim de semana.

Esta foi também uma ocasião especial para algumas outras crianças ucranianas atualmente a frequentar estabelecimentos de ensino do município, que se juntaram ao grupo para assistir a este grande evento desportivo e estreitar laço de amizade entre si.

Os jovens ucranianos assistirão ainda a eventos desportivos e culturais que por estes dias marcam a agenda em Portimão, como são o jogo de futsal marcado para 17 de outubro no Pavilhão Desportivo da Boavista, opondo o Portimonense aos Leões de Porto Salvo a contar para a Liga Placard, enquanto na noite de 22 presenciarão o espetáculo «Lado Bom», de Rita Redshoes, que terá lugar no Grande Auditório do Teatro Municipal de Portimão, sem esquecer a visita a algumas da exposições patentes na Casa Manuel Teixeira Gomes e no Museu de Portimão.

Ao longo do programa do campo de férias, os jovens ucranianos são cobertos por técnicos da Divisão de Habitação e Desenvolvimento Social e Saúde, no âmbito do apoio social prestado, para além do município contar com o apoio da associação CAPELA – Centro de Apoio á População de Leste e Amigos para o serviço de tradução de todas as atividades que carecem de explicações e acompanhamento, bem como na dinamização de aulas de Português.

A agenda recheada de atividades, que conta com a participação empenhada de técnicos da autarquia em diversas áreas, chega ao fim no dia 23 de outubro com um jantar de despedida, a realizar no Nosolo Aqua da Praia da Rocha.