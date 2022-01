Pedro Abrunhosa entregou prémios mérito escolar em Vila do Bispo

A Câmara Municipal atribuiu no domingo, 23 de janeiro, o prémio de mérito escolar a 11 alunos do 6.º e 9.º anos da Escola EB 2,3 de S. Vicente de Vila do Bispo.

Os prémios foram entregues por Rute Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, e pelo artista Pedro Abrunhosa numa cerimónia que decorreu no Auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo, no âmbito das comemorações do Dia do Município.

Carolina Sá Camacho Franco, Concha Magalhães Simões da Silva, Duarte Rosado Guerreiro, Mariana Rosado da Encarnação, Marta Zollmer, Martim Morgado, Rodrigo Figueiras, Ronja Meier e Ruby Cordwel do 6.º ano e Laura Canovas e Mafalda Serrano Tropa Figueiredo Teles do 9.º ano foram os alunos distinguidos e levaram para casa um cartão Fnac no valor de 250 euros e ainda duas entradas gratuitas no Zoomarine, uma oferta deste parque temático, bem como algumas edições do município.

Para a Câmara Municipal a atribuição destes prémios tem como objetivo colaborar na construção de um modelo de incentivo ao desempenho escolar dos jovens do concelho. Esta sessão serve também para reconhecer e valorizar o trabalho, o esforço e a cooperação entre alunos, professores, encarregados de educação, auxiliares de ação educativa e restante comunidade escolar.

Fotos: Daniel Pina / Algarve Informativo.