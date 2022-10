Padre António de Freitas é o novo Capelão da Universidade do Algarve

Padre António Elísio Barreto de Freitas é o novo capelão da Universidade do Algarve que substitui o cónego Carlos Alberto César Morais Chantre.

O Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, nomeou como novo capelão da Universidade do Algarve e assistente do Sector da Pastoral Universitária, o padre António Elísio Barreto de Freitas, que substitui, assim, o cónego Carlos Alberto César Morais Chantre.

A Universidade do Algarve manifesta publicamente o seu agradecimento ao cónego César Chantre pelo trabalho desenvolvido, por toda a sua dedicação e disponibilidade ao longo da sua missão, que se iniciou em 1987, com a então Escola Superior de Educação, e que viria a culminar com a criação da Capelania da Universidade do Algarve, a 21 de novembro de 2005.

Através de um protocolo geral de cooperação e de um acordo específico estabelecidos entre a Diocese do Algarve e a UAlg, assinados na mesma data, ficaram definidos os termos e condições da criação e funcionamento da Capelania, bem como a salvaguardada do pleno respeito pela liberdade de religião e consciência individual, no que diz respeito às diferentes crenças religiosas no seio da comunidade académica.

A Capelania da Universidade do Algarve foi criada com o intuito de ser um espaço de encontro e partilha para a celebração de acontecimentos e datas significativas para a comunidade académica; formação cristã, reflexão e debate; voluntariado e ação social; atendimento pessoal e acompanhamento espiritual.

O novo capelão da UAlg é também Vigário Episcopal da Pastoral e atual Reitor do Seminário de São José, em Faro.