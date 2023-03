Olhão promove formação de Marketing Digital para hotelaria e turismo

Marketing Digital é o tema da próxima sessão do programa «Formação + Próxima», com duração de três dias, em Olhão.

A Câmara Municipal de Olhão, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, continua a promover o programa «Formação + Próxima», dirigido a profissionais de hotelaria, turismo, restauração, mas também público em geral.

Nesta segunda primeira fase, está agendado o curso de «Ferramentas e Técnicas de Marketing Digital», a decorrer nos dias 28 de março, 4 e 6 de abril, entre as 15h00 às 18h00, no Museu Municipal de Olhão.

Segundo a organização, este ciclo de formação profissional tem como objetivo «contribuir para a capacitação dos profissionais do turismo do concelho, acrescentando valor ao tecido empresarial local e ao território».

Recorde-se que o Programa «Formação + Próxima» se trata de um projeto desenvolvido pelas Escolas do Turismo de Portugal, em parceria com as autarquias, enquanto agentes mais próximos das realidades locais e mobilizadores da mudança estratégica que se pretende alcançar no território em que se inserem, com vista à capacitação na «arte da hospitalidade», através do desenvolvimento de conteúdos formativos nas áreas das soft e hard skills.

Os interessados em frequentar estas ações de formação, de caráter gratuito, devem efetuar, previamente, o seu registo, através de correio eletrônico (comunicacao@cm-olhao.pt).