Olhão inicia ano letivo com plataforma para a comunidade educativa

Início do novo ano letivo em Olhão faz-se com aposta numa nova plataforma para a comunidade educativa.

O presidente do município de Olhão, António Miguel Pina, assinalou hoje o início do ano letivo 2023/2024 com a visita à Escola Básica n.º 4 de Olhão, um estabelecimento escolar pronto a estrear.

Para todos os alunos do concelho, há mais novidades, como a introdução da plataforma SIGA e o cartão escolar municipal.

A partir deste ano letivo, toda a comunidade educativa passará a ter acesso à plataforma SIGA, onde será possível gerir de forma simples e cómoda vários assuntos relacionados com o dia a dia dos alunos; a este serviço, disponibilizado pelo município, está associado um cartão escolar pré-pago.

Até ao final desta semana, todas as escolas do concelho estarão a funcionar em pleno, num ano onde existem mais inovações. Com o acesso de toda a comunidade educativa à plataforma SIGA, será possível aos encarregados de educação carregarem o cartão escolar municipal ou marcar almoços, por exemplo.

«A partir deste ano letivo vai deixar de haver dinheiro a circular nas escolas e o cartão escolar, virtual para os mais pequeninos e físico a partir do 5.º ano, poderá ser usado em todos os serviços que o município e as escolas disponibilizarem, nomeadamente nas máquinas de venda de comida e bebidas, na reprografia, no refeitório, no bar ou nas papelarias», referiu hoje António Miguel Pina, durante a visita à EB N.º 4.

Todos os alunos do 1.º ao 4.º anos continuam a ter acesso gratuito aos cadernos de atividades e material escolar, igualmente disponibilizados pela autarquia, num investimento que ronda os 140 mil euros.

Este é já o sétimo ano letivo consecutivo em que o município de Olhão entrega gratuitamente todo o material escolar aos alunos do 1.º ciclo.

Desta vez, o kit dos alunos será composto por material de uso mais individual, havendo também o kit sala de aula, à disposição de alunos e professores.

Desta vez, a oferta de uma mochila acontecerá somente aos alunos do 1.º ano, enquanto que os alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos receberão um saco reutilizável, que contem uma mensagem de cariz ambiental, numa parceria com a empresa municipal AmbiOlhão.

O autarca referiu ainda que a plataforma SIGA é mais uma aposta deste executivo municipal, reiterando «a importância do investimento na área da educação e das novas tecnologias, cada vez mais presentes no quotidiano da comunidade educativa», estando disponível à distância de um computador ou telemóvel com acesso à internet.

Plataforma digital e mensagem sobre a importância da poupança de água

O novo ano letivo começa, assim, em Olhão com a introdução da plataforma SIGA, mas também, e sobretudo no que diz respeito aos alunos do 2.º ao 4.º anos, com uma importante mensagem de cariz ambiental.

A este propósito, António Miguel Pina sublinhou que «a entrega do material escolar dentro de um saco reutilizável é já de si um convite à adoção de hábitos mais amigos do ambiente. Em conjunto com a AmbiOlhão, acrescentamos a mensagem fundamental da importância da poupança de água, uma mensagem que pretendemos que os mais pequenos levem para suas casas e transmitam aos adultos».