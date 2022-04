Olhão promove curso para professores sobre o passado do concelho.

O município de Olhão volta a promover o curso para professores «O passado do meio local: Olhão», que terá lugar no Museu Municipal entre 3 de maio e 25 de junho.

As inscrições estão abertas até 22 de abril na plataforma do Centro de Formação Ria Formosa.

A formação, acreditada e que decorrerá em regime presencial, destina-se aos professores dos grupos 100 e 110, tendo prioridade os docentes a lecionar em escolas do concelho de Olhão. No total, estão destinadas 18 horas para os participantes conhecerem melhor a história do concelho.

Nos módulos serão abordados temas tão variados como o território, arqueologia e património edificado, a história e o património marítimos, a necessidade de conhecer e preservar o património existente ou as tecnologias digitais associadas à manutenção desse património.

As lendas de Olhão também estarão em destaque nestas sessões, assim como a valorização da diversidade de etnias e culturas existentes na comunidade ou a revitalização do património gastronómico do concelho.

São formadores deste curso os técnicos do Museu Municipal Hugo Oliveira, Sandra Romba, Ana Martinho e Veralisa Brandão; Carla Assis, do Centro de Formação Ria Formosa; José Joaquim Dias Marques, da Universidade do Algarve; Nuno António, da MOJU – Movimento Juvenil em Olhão; Cristiana Nascimento, do Departamento de Educação do Município e o ator e encenador Marco Paiva, da plataforma de criação artística Terra Amarela.

As inscrições (20 vagas disponíveis ) devem ser feitas até ao dia 22 de abril aqui.