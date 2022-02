Obra de Saramago inspira atividade para crianças na Biblioteca de Loulé

Leitura coreografada e Oficina de Movimento criadas a partir de «Memorial do Convento», de José Saramago.

A Biblioteca Municipal de Loulé recebe na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, às 10h00, a atividade «Meia-História Encaixa», criada a partir da obra «Memorial do Convento», de José Saramago, pela Dança em Diálogos, e dirigida a crianças do 2º ciclo. No dia seguinte, sábado, 19 de fevereiro, às 10h30, há nova sessão dirigida a crianças dos 8 aos 12 anos, acompanhadas por um adulto.

Partindo da obra literária do português, distinguido com Prémio Nobel da Literatura em 1998, «Meia-História Encaixa» surge como parte integrante do programa educativo associada à criação do bailado «Memorial do Convento».

Como primeiro contacto com a obra de Saramago, esta leitura coreografada e oficina para crianças une o universo literário às possibilidades da dança enquanto expressão narrativa que parte do corpo e do movimento.

A sonoridade da palavra e a narração da história encontram eco no corpo do intérprete que se encadeia num movimento narrativo entre os personagens. Poderá um só corpo coreográfico fazer surgir a fluência que narra as histórias de Baltasar, Blimunda, Frei Lourenço e de outras personagens do romance? E de onde surgem as vontades? E como surge a construção de um convento como cenário de uma história de amor que se rodeia das maiores complexidades da atitude humana? Após a leitura coreográfica segue-se uma oficina, onde as crianças são convidadas a explorar a base narrativa do movimento e como este se propõe a caracterizar as figuras, o espaço e o tempo da ação do romance.

A sessão tem uma duração aproximada de 55 minutose as inscrições podem ser feitas por e-mail. As vagas são limitadas devido às recomendações da Direção-Geral de Saúde.