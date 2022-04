Portimão debate Saúde Mental e a Escola em seminário com especialistas

Seminário sobre a saúde mental e a escola reúne especialistas nacionais em Portimão. É aberto a pais e educadores.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão vai ser palco do seminário «A Saúde Mental e a Escola» destinado a docentes, técnicos especializados, pais e encarregados de educação, na quinta-feira, dia 28 de abril.

O objetivo é partilhar saberes e conhecimentos que podem ser facilitadores da operacionalização de práticas e estratégias promotoras do bem-estar para todos.

Fazem parte do painel de oradores especialistas nacionais em diversos temas relacionados com esta área tão importante para a comunidade educativa, como são os casos de Pedro Morgado, Gina Tomé, Carla Fernandes, Ana Vasconcelos e Nuno Lobo Antunes.

A sessão de abertura está marcada para as 9h30 e contará com a presenta da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, do delegado regional de Educação do Algarve, Alexandre Lima, e da diretora do Centro de Formação de Associação de Escolas de Portimão e Monchique, Isabel Rodrigues.

Seguir-se-á o primeiro painel, sob o mote «A Saúde Mental, Social e Educacional – Que impacto?», no qual Carla Fernandes, vogal da Delegação do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses abordará o papel dos psicólogos/as na promoção da saúde mental nas escolas.

Gina Tomé, professora adjunta do ISCE e psicóloga clínica e da saúde, com a especialidade avançada de psicoterapias e psicologia, falará sobre a promoção da saúde mental em contexto escolar e o papel da formação de professores, a que se seguirá a intervenção do neuropediatra Nuno Lobo Antunes, que abordará o tema «Autismo e Sociedade».

O segundo painel, marcado para as 14h00, vai debruçar-se sobre a saúde mental na comunidade educativa e inclui as intervenções de Pedro Morgado, professor associado de Psiquiatria e Comunicação Clínica na Escola de Medicina da Universidade do Minho, que focará a sua intervenção na saúde mental e gestão do stress na comunidade docente, antes de a pedopsiquiatra Ana Vasconcelos falar sobre o tópico «Que Saúde mental? Reflexões de uma Pedopsiquiatra».

O debate com os intervenientes no seminário está agendado para as 16h00 e encerrará os trabalhos, constituindo um momento privilegiado para a partilha de saberes e conhecimentos, no sentido de estimular a desejada operacionalização de práticas e estratégias promotoras de uma educação para todos.

O seminário, promovido pela Câmara Municipal de Portimão, inspira-se no conceito da OMS – Organização Mundial da Saúde de que nenhum sistema educativo é eficaz a menos que promova a saúde e bem-estar dos seus alunos, funcionários e comunidade.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória aqui.

Biografia dos oradores

Pedro Morgado

Professor Associado de Psiquiatria e Comunicação Clínica na Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde é Vice-Presidente desde 2017. É Coordenador Regional de Saúde Mental da ARS Norte desde janeiro de 2022. É médico especialista do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Braga e investigador no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) e no Centro Clínico Académico 2CA-Braga. É membro da Direção do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Direção da Sociedade Portuguesa de Comunicação Clínica. Em 2021, venceu o FLAD Science Award Mental Health.

Gina Tomé

Psicóloga da Educação, Psicóloga Clinica e da Saúde, Especialidade avançada de Psicoterapias e Psicologia Comunitária. Mestre em Terapias Comportamentais e Cognitivas, Doutorada em Ciências da Educação especialidade em Educação para a Saúde pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH, UL). Investigadora Auxiliar na Faculdade de Motricidade Humana; Investigadora da equipa do projeto «Aventura Social”, nas áreas da Saúde Mental, Resiliência, Promoção das Competências Pessoais e Sociais, Promoção e Prevenção de Comportamentos de Risco na Adolescência, Relação dos Adolescentes com o Grupo de Pares. É membro da rede Internacional Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).

Carla Fernandes

Vogal da Delegação do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Em 1997 deixou a região do Algarve para concretizar um sonho. Tem Mestrado em Psicologia, na área de Intervenção Psicológica com Crianças e Adolescentes pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, tendo realizado a sua tese acerca dos fatores de risco associados ao abandono escolar precoce. Após a conclusão da sua formação académica, investiu na formação pós-graduada na área da infância e da juventude e concluiu a especialidade em Psicoterapia na Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Em 2019, criou o Projeto SER Mental – Serviço Especializado em Rede para a Promoção da Saúde Mental na Infância e Adolescência em Olhão, cofinanciado pelo Portugal Inovação Social. Atualmente, é psicóloga numa escola e coordena o Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas D. Dinis, em Quarteira.

Ana Vasconcelos

Licenciou-se em Medicina em 1977. Fez a especialidade médica de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, em Paris, tendo-se inscrito no colégio da Especialidade de Pedopsiquiatria na Ordem dos Médicos em 1984. Trabalha, desde essa data, como pedopsiquiatra, nos Serviços Clínicos dos SAMS – Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários de Sul e Ilhas. Mestrado em Psicopatologia e Psicologia do Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Fez o primeiro Curso do CEJ (Centro de Estudos Judiciários) de Mediação Familiar. Colabora, como professora, nos cursos de Pós-graduação e nos Mestrados da Área de Psicologia no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra. É membro fundador da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. É membro aderente da NPSA (Neuropsychoanalysis Association).

Nuno Lobo Antunes

Nascido a 10 de maio de 1954, é Neuropediatra licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa. Fez parte do seu treino nos EUA na Universidade de Columbia e Cornnell, tendo sido Professor assistente de Pediatria e Neurologia nesta última. Desenvolveu atividade de investigação com António Damásio, e no Memorial Sloan – Kettering Cancer Center em Nova Iorque. Foi diretor Clínico do CADIn durante 10 anos, e é atualmente diretor do Centro de Desenvolvimento PIN-Progresso Infantil, de que é fundador. Tem dedicado os últimos anos à intervenção nas áreas do desenvolvimento e comportamento das crianças e adolescentes, a respeito das quais publicou os livros Mal Entendidos e Mais Forte do que Eu, este último em colaboração com a professora Ana Rodrigues, e no final de 2018 lançou o livro Sentidos, em colaboração com a sua equipa clínica do PIN. Foi conferencista em numerosas ocasiões em Portugal e no estrangeiro.