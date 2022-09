Novos estudantes da UAlg plantaram vegetação nativa em Gambelas

Cerca de 70 novos estudantes que ingressaram na Universidade do Algarve (UAlg) plantaram 200 exemplares de vegetação nativa.

Cerca de 70 novos estudantes que ingressaram na Universidade do Algarve lançaram «mãos à terra» e plantaram 200 exemplares de vegetação nativa, que incidiu sobre quatro espécies (Sobreiros, Retama, Coronilla e Lavandula).

Esta atividade integra um conjunto alargado de iniciativas, promovidas pela Universidade do Algarve (UAlg), que visam o acolhimento dos novos estudantes, proporcionando-lhes experiências únicas e enriquecedoras.

Mafalda Almeida, que terminou o 3º ano da licenciatura em Biologia Marinha, foi o «cérebro» desta operação, uma iniciativa ECO Campus e Montanha Verde UAlg, que contou com o apoio do Zoomarine.

«Quando ocorreu o incêndio no Campus de Gambelas», recorda, «fiquei muito sentida porque este é um espaço ao ar livre, aproveitado pelos estudantes, que nos faz falta! E isto é o que difere de muitas outras universidades». Por isso, explica, «achei que não só seria importante replantar o que já havíamos tido, mas também sensibilizar e alertar para a problemática das alterações climáticas. Esta é apenas uma pequena ação local, mas que pode influenciar comunidades maiores».

Estudante da licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia, Nemis Garcia é cubana e ingressou na UAlg através do concurso internacional. Além de estar a gostar muito do país, da cultura e das pessoas, considera que este tipo de iniciativas é de valorizar porque «são uma forma de conhecer outros estudantes, ajudam a melhorar o ambiente e também porque sem a natureza não somos nada».

Marina Ribeiro também acabou de chegar à UAlg, veio de Lisboa para o curso de Biologia Marinha. «Acho estas atividades o máximo», confidencia, «revelando ainda que veio para a UAlg por ter fama de organizar muitas atividades práticas e de campo».

Ainda existem inscrições abertas para a atividade «Partilhar sorrisos por Faro V+», no dia 26 de setembro, com início às 17h00.

Os estudantes percorrem a cidade, com paragem à porta da Santa Casa da Misericórdia, para partilhar sorrisos com os idosos da instituição. O ponto de encontro é no Campus da Penha, junto à entrada principal do Instituto Superior de Engenharia (ISE).

A atividade é gratuita, mas de inscrição obrigatória na página da UAlg.