A Universidade do Algarve (UAlg) irá realizar várias atividades para integrar os novos estudantes, de 11 a 17 de setembro.

Durante uma semana, de 11 a 17 de setembro, os novos estudantes da UAlg poderão usufruir, gratuitamente, de diversas atividades sociais, culturais e desportivas como visitas a museus, passeios no comboio turístico, aulas de surf, bodyboard, SUP, vela, canoagem, karaté, treino funcional e kiryu.

No dia 16 de setembro haverá, também, um passeio pedestre do Itinerário do Cavalo-marinho, que se iniciará no Campus de Gambelas e terminará na Praia de Faro.

Estas atividades têm como principal objetivo promover a integração dos novos estudantes no universo UAlg, ao mesmo tempo que conhecem a sua nova cidade e as diversas atividades que podem frequentar durante todo o ano.

Todas as atividades decorrem no âmbito do Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior, cofinanciado pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES).

Os interessados poderão consultar o programa completo e inscrever-se aqui.

Sessão de Boas-vindas aos novos estudantes realiza-se a 18 de setembro

Às 8h45, no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, decorrerá a sessão de boas vindas aos novos estudantes da UAlg.

A sessão inicia-se com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, seguindo-se o presidente da Associação Académica, Fábio Zacarias, e o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas.

A sessão contará, ainda, com uma atuação da cantautora Marta Lima.

O evento será transmitido em direto através dos canais de YouTube e Facebook.

No final da sessão, os estudantes do Campus de Gambelas terão transporte gratuito assegurado no local, através da rede de transportes Próximo.

A partir das 11h00, em cada Unidade Orgânica, haverá também sessões de boas-vindas para os novos estudantes.