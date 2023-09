Município de VRSA dá as boas-vindas a todos os professores do concelho

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) deu as boas-vindas aos professores dos Agrupamentos de Escolas.

A cerimónia, realizada no Centro Cultural António Aleixo, em VRSA, teve lugar esta segunda-feira, dia 11 de setembro.

A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Palma de Araújo, do diretor do Agrupamento de Escolas D. José I, Eduardo Cunha, do subdiretor do Agrupamento de Escolas de VRSA, José Carlota, do chefe da divisão de Cultura e Educação do município de VRSA, Vítor Junqueira, do presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, Luís Rodrigues, e do Secretário da Junta de Freguesia de VRSA, Júlio Seabra.

A iniciativa reuniu perto de uma centena e meia de docentes, que ficaram a conhecer as dinâmicas educativas municipais, tendo igualmente contado com dois momentos culturais levados a palco por André Ramos e Sofia Pimentão.

Durante a sessão, o presidente da Câmara Municipal de VRSA elencou as obras e intervenções que foram realizadas nas diversas escolas do concelho e demonstrou a permanente disponibilidade do município para colaborar com toda a comunidade educativa, sendo disso exemplo o périplo de visitas efetuadas aos estabelecimentos de ensino antes do arranque do ano escolar.

Álvaro Araújo destacou ainda as vantagens associadas ao processo de transferência de competências na área da educação para o município de VRSA e sublinhou a importância de terem sido integrados 40 novos funcionários, de forma a preencher todas as vagas do pessoal não docente.

Na sessão, foi ainda apresentado o guia «Oferta Educativa 2023/2024», através do qual a Câmara Municipal disponibiliza um conjunto de atividades dirigidas às turmas de todos os níveis de ensino, de modo a complementar a aprendizagem dos alunos.