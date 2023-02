Município de Portimão dá continuidade ao ciclo de webinars «Dicas para Pais» sobre educação.

Após as três primeiras sessões, realizadas ainda em 2022, o município de Portimão dá continuidade ao ciclo de webinars «Dicas para Pais», com o objetivo de proporcionar aos progenitores/encarregados de educação das crianças e jovens a partilha de conhecimentos para reflexão sobre temáticas relacionadas com o desenvolvimento dos seus educandos, nas quais participam especialistas convidados.

As próximas sessões deste ciclo, promovido durante o ano letivo 2022/23 pela autarquia portimonense através da sua área da Educação, estão marcadas para os dias 28 de fevereiro e 29 de março, prevendo-se que o último webinar se realize no terceiro período, em data a anunciar oportunamente.

O webinar marcado para 28 de fevereiro focará o tema «Ser Adolescente – Desafios da parentalidade», propondo uma reflexão sobre a complexidade da parentalidade, sobretudo na fase da adolescência, caracterizada por ser um período de grandes mudanças, o que exige aos pais ajustamentos no seu estilo parental e na educação.

Dirigido a pais e encarregados de educação de alunos do 2º e 3º ciclo, a ação estará a cargo de Marina Carvalho, licenciada em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia da Saúde.

Segue-se no dia 29 de março o tema «Para melhor escolher… o papel dos pais no processo de tomada de decisão», destinado aos pais e encarregados de educação dos alunos do 8º e 9º ano de escolaridade.

Esta ação está enquadrada no Programa de Orientação Vocacional implementado nos cinco Agrupamentos de Escolas de Portimão, e tem como objetivo informar e esclarecer sobre a oferta formativa após o 9º ano, fornecendo também ferramentas que poderão facilitar o processo de transição para o Ensino Secundário.

O webinar estará a cargo de Susana Proença, licenciada em Psicologia Educacional pelo ISPA e chefe de Unidade de Intervenção Socioeducativa na Divisão de Educação da Câmara Municipal de Portimão, e Filomena Paraíso, licenciada em Serviço Social, integrada nas equipas de intervenção socioeducativa afeta aos Agrupamentos de Escolas do município de Portimão.

Todos os webinars são de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória até à véspera de cada sessão, que deve ser feita aqui.