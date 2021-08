Município de Alcoutim atribui apoios na Ação Social Escolar

Apoios abrangem os vários níveis de ensino.

A Câmara Municipal de Alcoutim, no âmbito da sua politica de educação e ação social escolar, deliberou, em reunião do executivo realizada ontem, quarta-feira, dia 25 de agosto, a atribuição de apoios relativos a alimentação e auxílios económicos quer individuais quer coletivos.

Assim, no que respeita à alimentação, o município irá pagar o almoço a todas as crianças a frequentar o berçário, creche, pré-escolar, ATL, 1º, 2º e 3º ciclos nas escolas e infantários do concelho.

O pagamento dos almoços às crianças que frequentam o berçário, creche, pré-escolar e ATL prolonga-se aos períodos de férias letivas. Já no caso das crianças do 1º, 2º e 3º ciclos, será pago o valor não comparticipado pelo Ministério da Educação.

Relativamente aos auxílios económicos a titulo individual, serão atribuídas ajudas no valor de 90 euros a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos. Para os alunos que frequentem o ensino secundário e o ensino profissional, os auxílios são no valor de 100 euros. Por fim, para os alunos que frequentem um CET (curso de Especialização Tecnológica) ou um CTSP (Curso Técnico Superior Profissional), o apoio tem o valor de 300 euros.

No que concerne à rede de transportes escolares, o executivo deliberou transportar gratuitamente todas as crianças do 1º, 2º e 3º ciclos e suportar a totalidade do valor dos passes dos alunos a frequentar o ensino secundário e ensino profissional, desde que previamente requeridos.