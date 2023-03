Movimento Associativo de Pais (MAP) de São Brás de Alportel, convida João Dias da Silva para um webinar, hoje, às 21h30.

Dedicado ao tema «Escola do Séc. XXI, Comunidade e Competição?», Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, de São Brás de Alportel, convidou João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE), para um webminar a ter lugar hoje, dia 9 de março, às 21h30, na plataforma zoom.

«Queremos uma escola que acolhe as suas crianças no respeito pela sua individualidade, que lhes permite sonhar e as incentiva a fazê-lo, que lhes dá o poder de fazer escolhas, de decidir e de empreender para concretizar os seus projetos, tornando-as felizes e competentes. Queremos uma escola que acolhe os pais e a comunidade envolvente de forma transparente, que dá a conhecer o que faz, que incentiva a colaboração ativa dos pais, familiares e membros da comunidade local, estimulando a criação de parcerias com bons resultados, porque torna as suas comunidades educativas mais felizes, tranquilas e confiantes», diz aquele coletivo.

A ideia é que o neste webinar, o dirigente possa «dar a sua visão» sobre o tema, num debate que terá a moderação de Alberto Santos, membro da APEMAIA – Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho da Maia e ex-membro da direção da CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais, «acreditando que as iniciativas serão um contributo efetivo para a construção de uma escola verdadeira comunidade educativa».

Com este ciclo de conversas/webinars, «acreditando que a Escola deve ser uma verdadeira comunidade educativa em que todos os intervenientes concorrem para o mesmo objetivo, e não por objetivos individuais, entendemos que seria o momento de podermos conversar com todos os intervenientes do processo educativo e outros parceiros que concorrem para o sucesso desse processo, promovendo o debate de ideias e, acima de tudo, contribuindo, com todos os agentes educativos, para um melhor modelo educativo».

A comunidade educativa integra, «sem prejuízo dos contributos de outras entidades, os alunos, os pais ou encarregados de educação, os professores, o pessoal não docente das escolas, as autarquias locais e os serviços da administração central e regional com intervenção na aérea da educação, nos termos das respetivas responsabilidades e competências. Acreditando que o MAP (Movimento Associativo de Pais) pode ter um papel fundamental nesse processo de construção, não nos podíamos demitir do nosso papel, e depois de conversarmos com professores, diretores, coach, abordando vários aspetos relevantes da construção dessa comunidade, acreditando, que apesar do momento conturbado que a educação vive, todos somos convocados para contribuir para as soluções que necessita, devendo ser um território de partilha e não de competição, entendemos que este seria o momento de falarmos com os sindicatos, parte fundamental, sem duvida, para as respostas que a educação necessita e, em particular a classe docente, sobretudo aqueles que exercem sua atividade de forma coerente», conclui a associação de pais.

O evento é de participação gratuita, mas é obrigatória a inscrição prévia.