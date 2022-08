Monchique reforça corpo não docente das escolas do concelho

Autarquia também disponibilizará transporte para os alunos.

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Monchique recebeu ontem, terça-feira, dia 16 de agosto, a sessão de outorga de contratos de trabalho com 14 assistentes operacionais que reforçam o setor da Educação do município e, por consequência, o Agrupamento de Escolas de Monchique, com vista «à melhoria do serviço prestado a toda a comunidade educativa».

«Sendo a Educação uma das áreas prioritárias de ação, estas contratações revelam ser um contributo essencial e vital para a intervenção do município nesta vertente tão importante na sociedade», afirmam os responsáveis autárquicos.

Todas as novas contratações «vêm colmatar as necessidades, que se apresentavam precárias, do funcionamento diário das escolas» do concelho.

Ainda na área da Educação, a autarquia vai disponibilizar o serviço de transporte entre o local de residência e os estabelecimentos de ensino a todos os alunos do 1.º, 2.º, e 3.º ciclos do Ensino Básico, que residam a mais de três/quatro quilómetros dos estabelecimentos de ensino.

Monchique também comparticipará a 100 por cento as deslocações dos estudantes do ensino secundário, independentemente das condições socioeconómicas.

Com estas ações, segundo a autarquia, «estão reunidas as melhores condições para o início deste novo ano letivo».