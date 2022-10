Monchique oferece cadernos de atividades a todos os alunos

Pela primeira vez, do 1º Ciclo até ao ensino Secundário, todos os alunos de Monchique foram abrangidos por este apoio autárquico.

O município de Monchique, com o objetivo de reforçar o apoio no âmbito da política educativa, ofereceu os cadernos de atividades a todos os alunos do concelho, do 1º Ciclo até ao 12º ano de escolaridade, para o ano letivo 2022/2023.

Esta é a primeira vez que os estudantes do ensino Secundário são abrangidos por este apoio da autarquia.

Trata-se de uma medida que abrangeu todos os alunos, independentemente da sua condição socioeconómica, e que visou ser um complemento ao programa de gratuitidade e reutilização dos manuais escolares.

A entrega dos cadernos decorreu na passada segunda-feira, dia 3 de outubro, em cada um dos estabelecimentos de ensino e pretende minimizar os encargos financeiros que as famílias têm com a educação.