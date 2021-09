Misericórdia de Albufeira angaria material escolar para crianças e jovens

Campanha de angariação pretende apoiar 328 crianças e jovens.

A Misericórdia de Albufeira está a levar a cabo, até ao dia 15 de Outubro, a campanha solidária «Vamos ajudar com material escolar», numa iniciativa de angariação de material não usado que visa combater as assimetrias entre alunos e dar resposta às necessidades de 328 crianças e jovens.

Tratam-se de utentes apoiados pela Instituição através do seu Gabinete de Inserção Social, do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, da Casa de Acolhimento A Gaivota e do Projeto Albufeira GerAção – CLDS 4G.

Os donativos deverão ser entregues no «Espaço Em Con_tato» (Rua António Aleixo, nº 22, Lote 1, Albufeira ) até o dia 15 de outubro. Posteriormente, as doações serão entregues a famílias e crianças em situações de maior vulnerabilidade.

Segundo a Misericórdia, «a aquisição de material escolar tem sido uma questão de difícil resolução, quer para as organizações que atuam no acompanhamento de crianças, quer para as famílias de baixos rendimentos e/ou com filhos com necessidades especiais».

Face ao contexto de pandemia e quebra de rendimentos, «verificou-se o aumento de pedidos de ajuda e, por esse motivo, os donativos assumem uma importância acrescida para concretizar a nossa missão de ajuda ao próximo», explica a entidade.

A Misericórdia explica que estará disponível para emissão um «recibo de donativo no valor dos itens doados, dando acesso aos benefícios fiscais previstos na lei».

Todos os que desejarem contribuir para esta causa podem consultar a listagem do material necessário disponível aqui.